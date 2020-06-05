Орел, 5 июня 2020, 12:03 — REGNUM Сразу 121 новый случай заражения коронавирусом подтверждён за последние сутки в Орловской области, данные 5 июня опубликовал федеральный оперативный штаб. За предыдущие сутки число заразившихся составляло 85 человек.
Также в регионе за сутки выписаны с выздоровлением 46 пациентов. Статистика летальных исходов пополнилась тремя умершими пациентами.
Всего в Орловской области подтверждено уже 2 тыс. 649 случаев заражения коронавирусом, 1 тыс. 409 человек выздоровели, 31 скончался.