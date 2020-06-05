Москва, , 11:58 — REGNUM На Москву надвигаются гроза, град и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 13 до 22 часов 5 июня в Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами 13−18 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В ведомстве попросили жителей столицы по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а в процессе управления автомобилем соблюдать дистанцию на дороге.