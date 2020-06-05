Калуга, , 13:17 — REGNUM В Калуге подвели итоги экологической природоохранной акции «Батарейку принеси — ёжика спаси». В течение четырех месяцев инициативные граждане, в том числе представители 16 учреждений, собрали свыше 500 килограммов использованных элементов питания. Об этом 5 июня, в День эколога, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном министерстве природных ресурсов и экологии.

В рамках акции наиболее весомый вклад внесли школьники Алешинской основной среднеобразовательной школы Мещовского района, которые сдали на переработку почти 99 килограммов батареек. На втором месте — школы № 2 Людиново и № 26 Калуги. Замыкает тройку лидеров калужский детский сад № 84 «Восход». Всем участникам конкурса будут направлены электронные дипломы, победители получат памятные подарки по почте.

«С каждым годом жителей нашей области, готовых проявить свою активную позицию в охране природы, становится все больше. Большое спасибо! Наша общая задача — сохранить природные богатства калужского края для будущих поколений», — заявила министр природных ресурсов и экологии региона Варвара Антохина. Организаторами мероприятия выступили министерство природных ресурсов и экологии области, дирекция парков и калужский региональный экологический оператор.

Напомним, 5 июня свой профессиональный праздник отмечают российские защитники природы, специалисты по охране окружающей среды и экологи-активисты. День эколога в РФ был установлен в 2007 году.

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