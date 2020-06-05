Санкт-Петербург, , 12:08 — REGNUM В Петербурге за сутки подтвердили еще 27 летальных случаев от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге. Среди новых жертв — 15 мужчин и 12 женщин. Об этом 5 июня сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Все смерти оформлены по медсвидетельствам, без рассмотрения на комиссии по анализу летальных исходов. То есть, причина этих смертей не вызывала сомнений — COVID-19.

Среди умерших — 15 мужчин в возрасте от 55 до 83 лет, а также 12 женщин — от 39 до 83 лет.

«Умершие страдали рядом хронических заболеваний — диабетом, атеросклерозом, кардиосклерозом», — пояснили в комздраве. Однако причиной смерти у всех признана новая коронавирусная инфекция COVID-19.

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Днем ранее комиссия рассмотрела девять случаев смертей, по медсвидетельствам — 15, итого было 24 случая.

Отметим, в Петербург за прошедшие сутки, по данным оперативного штаба, зафиксировали 378 новых случаев заражения. На три человека больше за сутки выписано из больниц.

Таким образом за все время пандемии в Петербурге выявили 17 тыс. 822 носителя коронавирусной инфекции.

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