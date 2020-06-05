Вашингтон, , 11:56 — REGNUM Дело трёх обвиняемых в резонансном убийстве афроамериканца Ахмода Орбери, которое было совершено в феврале 2020 года в США, доведено до суда. Как заявил судья во время слушаний в американском штате Джорджия, против подозреваемых — отца и сына Грегори и Трэвиса Макмайклов, а также их соседа Уильяма Брайана — собрано достаточно доказательств, чтобы организовать процесс по их делу. Об этом сообщает The New York Times.

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В течение нескольких месяцев после убийства 25-летнего молодого человека никому никаких обвинений предъявлено не было. Дело сдвинулось с мёртвой точке после того, как в интернете появилось видео, на котором обвиняемые гнались на грузовиках за Орбери и пытались окружить его. Согласно материалам бюро расследований штата Джорджия, погибший получил три огнестрельных ранения, от которых скончался.

После этого в начале мая отец и сын Макмайклы были арестованы по подозрению в нападении на афроамериканца и его убийстве. Позднее был арестован третий подозреваемый.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2020 года от рук полицейских в США погиб ещё один афроамериканец. Житель Миннеаполиса Джордж Флойд скончался после жестокого обращения во время задержания со стороны стражей порядка. Это вызвало большой широкий резонанс и вылилось в массовые протесты по всей стране.

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