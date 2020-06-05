Магадан, Магаданская область, , 11:56 — REGNUM В Магадане на карантин по коронавирусу отправили 900 человек. Все они оказались в контакте с инфицированными SARS-CoV-2. О вопиющем случае безответственности на заседании оперативного штаба рассказал губернатор области Сергей Носов.

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Выяснилось, что отец привёл ребёнка в детский сад и при заполнении специальной анкеты указал, что в семье все здоровы. Глава семейства прямиком из детского сада на скорой помощи отправился в больницу с двусторонним воспалением лёгких. Тест на коронавирус дал положительный результат.

Супруга инфицированного коронавирусом ещё два дня продолжала водить ребёнка в детский сад, заполняя при этом анкету и указывая, что в семье нет больных. Затем уже руководству детского сада стало известно о случае заражения коронавирусом в этой семье.

«Не знаю, что происходит и почему такое неуважение друг у другу. Это такое «колымское» отношение друг к другу, когда плевать на всех?» — цитирует Сергея Носова РИА «КОЛЫМА-ИНФОРМ».

Губернатор подчеркнул, что 900 человек, контактирующих с заражёнными коронавирусом, проведут две недели на карантине.

Как сообщало ИА REGNUM, на Колыме за последние сутки было выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 314 носителей SARS-CoV-2.