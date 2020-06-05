Волгоград, , 12:22 — REGNUM Полуторамесячного львёнка, которого в тесной коробке обнаружили в багажном отделении рейсового автобуса Махачкала — Москва в Светлоярском районе Волгоградской области, спасают от пневмонии.

Животное перевозили без документов, еды и питья. Ветеринары диагностировали у него внебольничную пневмонию. Котёнку ставят уколы, кормят и окружили вниманием, сообщает издание «V1.ru». Принять истощённого львёнка на временное содержание согласилась цирковая династия Довгалюк, задержавшиеся в Волгограде из-за карантина

Как сообщало ИА REGNUM, на посту «Чапурниковский» был остановлен рейсовый автобус. В багажном отделении внимание полицейских привлёк небольшой деревянный ящик с несколькими отверстиями. Внутри оказался маленький львёнок. Ни водитель, ни пассажиры не признались, кому он принадлежит. Нелегального «пассажира» перевезли в центр кинологической службы Управления МВД России по Волгограду.