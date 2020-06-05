Санкт-Петербург, , 11:57 — REGNUM Санкт-Петербургский городской суд решил не допускать всех истцов на заседание по коллективному иску горожан к правительству Петербурга. Как сообщили в аппарате петербургского омбудсмена Александра Шишлова, пройти в зал заседаний смогли только двое истцов из шести, пришедших в суд.

Иск к правительству подали сразу 57 человек. Все они оспаривают законность постановления Смольного №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Истцы полагают, что правительство города не имело права вводить некоторые ограничения, в частности, обязывать носить маски и перчатки на улице и в общественных местах, запрещать публичные мероприятия, кроме того, вводить юридически непонятный режим «самоизоляции».

В качестве заинтересованных лиц суд привлек к делу губернатора Петербурга Александра Беглова, уполномоченного по правам человека в регионе Александра Шишлова, главного санитарного врача Петербурга Наталию Башкетову, управление Роспотребнадзора, ГУ МЧС, ГУ МВД, управление Росгвардии и петербургскую прокуратуру.

Заседание состоялось накануне, 4 июня. Из 57 истцов в суд пришли шесть человек, но пустил в зал только двоих — суд мотивировал это тем, что нельзя допустить распространения коронавиурса. Вести видео‑ и аудиотрансляцию суд истцам тоже запретил, как и фотосъемку. Чем были мотивированы эти отказы, не уточняется.

В то же время ходатайство ответчика — правительства Петербурга — было частично удовлетворено: Смольный просил оставить иск без рассмотрения, так как по ряду позиций уже были вынесены судебные решения, а положение, обязывающее граждан старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции, и вовсе утратило силу с 1 июня.

Ранее Александр Шишлов уже рекомендовал губернатору Беглову внести поправки в постановление, чтобы исключить произвольную трактовку понятия «самоизоляция».

Как указывают в аппарате омбудсмена, суд определил, что в рамках иска суд рассмотрит только преамбулу и пункт 1 постановления в той части, в которой до сих пор в городе действует режим повышенной готовности для органов власти вместо режима ЧС либо карантина, предусмотренных законом.

Накануне заседания Шишлов выразил надежду, что «предстоящее рассмотрение дела в суде сможет способствовать устранению неопределенностей, которые выявляются в принимаемых нормативно-правовых актах, направленных на противодействие распространению инфекции».

В итоге заседание по существу состоится 29 июня.

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