Москва, , 11:50 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин поздравил российских экологов с профессиональным праздником. Текст телеграммы с поздравлениями размещён на сайте российского правительства.

«Сегодня решение экологических вопросов — важнейшее направление, которое требует комплексного подхода и четкой координации усилий государства, бизнеса и общества. Чтобы эффективно противостоять вызовам и угрозам в этой сфере, необходимо действовать сообща, привлекать серьезные инвестиции ‑ и материальные, и интеллектуальные», — говорится в телеграмме.

Мишустин подчеркнул, что экологическое мышление должно стать нормой жизни для каждого.