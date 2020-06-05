Волгоград, , 11:46 — REGNUM Жители Волгоградской области с 25 июня по 1 июля (дни голосования по поправкам в Конституцию РФ) смогут принять участие в опросе по изменению часового пояса. Об этом сообщается на сайте областной думы.

По словам первого вице-спикера регионального парламента Сергея Булгакова, вопрос об исчислении времени в течение ряда лет активно поднимается жителями в обращениях к областным депутатам.

По итогам референдума 2018 года Волгоградская область перешла на местное время, отличающееся от московского на один час, напомнил он.

Сейчас жители вновь могут высказаться по данному вопросу, какую часовую зону они больше всего предпочитают: московское время или то, которое действует в настоящее время. Итоги народного волеизъявления в масштабах всего региона подведет Волгоградская областная Дума.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор региона Андрей Бочаров заявил, что это решение должны принимать жители региона. Для вынесения вопроса на голосование необходимо провести консультации с Избирательной комиссией Волгоградской области, общественностью и экспертами.

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