Москва, , 11:45 — REGNUM Пандемия коронавируса показала, что ничего нет и не будет ценнее человеческой жизни и вообще жизни любого существа — животных и растений. Каждая жизнь ценна, заявил корреспонденту ИА REGNUM член Общественного совета при уполномоченном по правам ребенка Сергей Бурлаков.

«Я один их тех, кто внес одну из самых популярных поправок к Конституции РФ, — ст. 114. Правительство Российской Федерации:

е5. «осуществляет меры, направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны, формирование в обществе ответственного отношения к животным».

Считаю, что каждая жизнь ценна. Каждое дерево, насекомое, животное, птица, растение ценно.

Например, ЧП в Норильске. В России были такие трагедии. Сейчас многие говорят, что не трагедия, а ЧП. Нет — это трагедия, катастрофа происходящего. Сколько рыбы и земли погибло — это страшно.

Пострадали и люди, которые там живут и всю жизнь ходили за грибами, за ягодами. Погибли и ещё будут погибать дикие животные, потому что им нечем будет питаться. Это целая цепочка, всё в природе взаимосвязано.

Нельзя халатно относиться к природе. Должно быть наследие, которым будут гордиться наши потомки. Имеет огромное значение, что мы оставим будущему поколению, какую экологию, какие природные богатства.

Нужно сохранить и приумножить природные богатства нашей страны, а если не получается приумножить, то, по крайней мере, сохранить в целости и сохранности. Это же наша Родина», — высказал свое мнение Сергей Бурлаков.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня отмечается День эколога. Президент России Владимир Путин поздравил экологов с профессиональным праздником.

Читайте также: Путин поздравил экологов с профессиональным праздником