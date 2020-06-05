Липецк, , 11:41 — REGNUM В Липецкой области 5 июня подтверждено 64 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.

Всего на территории региона выявлено 2452 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

За весь период наблюдения выздоровели и были выписаны 892 пациента, в том числе 57 — за последние сутки. Скончались восемь человек.

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