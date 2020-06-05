Ташкент, , 11:39 — REGNUM Власти Узбекистана прорабатывают организацию дополнительных вывозных авиарейсов для граждан республики, находящихся в России, сообщили 5 июня в пресс-службе министерства иностранных дел республики.

Вопрос рассматривает специальная республиканская комиссия Узбекистана. В МИД заверили, что работают над согласованием отправки граждан, которые скопились на российско-казахстанской границе.

Отметим, с 28 мая власти Узбекистана организовали восемь вывозных авиарейсов из российских городов. В конце мая сообщалось о 300 граждан Узбекистана, которые застряли на российско-казахстанской границе в Самарской области.

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