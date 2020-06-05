Петрозаводск, , 11:43 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки число новых выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 25 и достигло 573 случаев с начала пандемии. Об этом 5 июня сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

Среди 25 новых заразившихся есть трое детей. Коронавирус подтвержден у шести жителей Петрозаводска. Пять новых случаев выявлено в Олонецком районе: два в поселке Ильинский и три в Олонце, четыре человека заболели в Беломорске, два — в Сегеже и по одному в Кеми и в Костомукше.

Еще шесть случаев подтверждены в Муезерском районе, по три в селе Реболы и в поселке Лендеры.

«Все заболевшие — из круга контактов местного жителя, который по работе часто выезжал за пределы района в Петрозаводск и Сегежу, при этом пренебрегал использованием индивидуальных средств защиты, — заявил Парфенчиков. — В результате заболел сам и создал очаг инфекции сразу в двух поселках».

По его словам, региональные власти не исключают, что их будет больше.

Кроме того, новые случаи заражения выявлены среди постояльцев стационарных учреждениях социального обслуживания. Это Петрозаводский дом-интернат для ветеранов, Психоневрологический интернат «Черемушки», Видлицкий дом-интернат, Медвежьегорский психоневрологический интернат (за исключением филиалов в селе Великая Губа и поселке Пиндуши), Ладвинский детский дом-интернат и Центр помощи детям «Надежда».

"В случае необходимости, готовы перейти на такой режим и остальные подобные учреждения, — пояснил Парфенчиков. — Сотрудники интернатов работают сменами по 14 дней и не имеют права в этот период покидать учреждение. За особые условия труда им начисляются дополнительные выплаты из федерального и регионального бюджетов. Так, например, 99 работников интерната «Черемушки» за первую смену надбавки уже получили».

Отметим, за прошедшие сутки выздоровели шесть человек, из них четверо петрозаводчан, а также жители Сегежского и Беломорского районов. Всего в регионе с начала пандемии полностью вылечились 222 человека. Также проведено 1159 тестов, а всего 46 207 исследований. 3987 человек находятся на самокарантине, при этом за сутки их количество сократилось на 142 человека. 204 человека находятся в местах обсервации.

Еще 539 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией с 1 апреля, что на десять пациентов больше, чем сутками ранее. 53 человека умерли, новых летальных случаев не зарегистрировано. Тесты на COVID-19 неоднократно проводятся всем пациентам с пневмонией. В большинстве случаев проводится компьютерная томография.

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