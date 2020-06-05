Тула, , 11:36 — REGNUM Трое пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Тульской области за последние сутки, об этом сообщил 5 июня оперативный штаб.

«Три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 в возрасте от 60 до 69 лет скончались от двусторонней пневмонии. Это жители Тулы и Кимовска. У двоих из них в анамнезе были хронические заболевания», — говорится в сообщении.

Всего в регионе скончались уже 47 человек с положительными тестами на коронавирус. Общее число заразившихся — 4 тыс. 398 человек.