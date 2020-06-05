Москва, , 11:35 — REGNUM Полиция и бойцы спецназа «Гром» пресекли нелегальную дискотеку в Москве, сообщали в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

«Полицейскими в арендуемом помещении на Варшавском шоссе было установлено более 50 граждан, присутствовавших на дискотеке», — приводит ТАСС слова руководителя пресс-службы Владимира Васенина.

На 48 участников дискотеки составили протоколы за нарушение режима повышенной готовности. У двоих нашли наркотическое вещество мефедрон, возбуждены уголовные дела о незаконном хранении наркотиков. Также привлекли к уголовной ответственности хозяина ещё двух свёртков мефедрона, найденных в помещении.

Полиция установила организатора вечеринки, им оказался житель Подмосковья. Для привлечения к административной ответственности разыскиваются собственники помещения.