Курск, , 11:35 — REGNUM В Курской области 5 июня подтверждено 85 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.

Всего в регионе зарегистрировано 3357 подтвержденных случаев. Под медицинским наблюдением 1670 пациентов: 137 — в областной инфекционной больнице им. Н. А. Семашко, 73 — в городском клиническом родильном доме, 92 — в Курской городской больнице №6, 24 — в Курской городской больнице скорой медицинской помощи, шесть — в Железногорской городской больнице № 1. 1338 человек находятся дома под медицинским наблюдением.

За весь период наблюдения был выписан 1671 пациент. 16 человек скончались.

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