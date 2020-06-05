Ульяновск, , 11:34 — REGNUM В Ульяновской области растёт число заражённых и выздоровевших пациентов с COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Данные оперативного штаба России Стопкоронавирус.рф

По данным на 5 июня (10:35 мск), в Ульяновской области выявлено 2965 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 95.

Выздоровели 897 пациентов с COVID-19, из них за последние сутки — 36 человек. Новых летальных исходов нет, всего скончались 12 граждан.

По данным управления Роспотребнадзора, в Ульяновской области на 4 июня проведено 68 721 тестов на коронавирус, обследованы 64 385 человек.

«В области достаточно тест-систем, исследования доступны для всех категорий граждан, которым по постановлению главного государственного санитарного врача России полагается тестирование», — говорится в сообщении ведомства.