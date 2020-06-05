Самара, , 11:41 — REGNUM Судебные приставы помогли новому собственнику дачи попасть на ее территорию в Самарской области. Об этом 5 июня сообщает пресс-служба областного управления федеральной службы судебных приставов.

По сообщению пресс-службы ведомства, мужчина в Сызрани купил летний домик с дачным участком, но старый хозяин не вывез оттуда свои вещи и не передал новому владельцу ключи от домика и ворот.

Новый хозяин обратился в суд, который обязал ответчика передать ключи от домовладения и не чинить препятствия в пользовании участка.

Несмотря на это старый хозяин так и не исполнил решение суда. Тогда за дело принялись судебные приставы, которые обеспечили мужчине доступ к участку. Все замки были заменены. Таким образом, права владельца участка восстановлены.

Читайте ранее в этом сюжете: В России пенсионерам дадут отсрочку по взысканию долгов