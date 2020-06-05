Москва, , 11:29 — REGNUM За первые пять месяцев 2020 года число продаж электронных версий Конституции РФ выросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба группы компаний «Литрес», которая специализируется на продаже электронных книг и аудиокниг.

«В сервисе «Литрес» её [Конституции РФ] продажи выросли в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пик продаж пришелся на март и апрель. В мае заметен спад, но количество проданных экземпляров конституции всё равно превышает результаты первых двух месяцев года», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что максимальное число продаж электронных экземпляров Конституции РФ пришлось на 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о переносе дня голосования по изменениям в главный свод законов страны в связи с пандемией коронавируса.

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