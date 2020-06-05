Йошкар-Ола, , 11:28 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 5 июня выявлено 42 новых носителя коронавирусной инфекции. Всего в республике подтверждено 1975 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный общероссийский штаб.

Полностью выздоровели в республике 1633 человека, таким образом от общего числа носителей коронавируса выздоровели более 82,6%. За сутки выписан 51 человек. 14 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, один человек умер за минувшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл в настоящее время под медицинским наблюдением находится 1671 человек. В это число входят 11 человек, прибывших из других регионов, а также 1660 граждан, которые входят в круг контактных лиц. Всего медицинское наблюдение прекращено в отношении 9077 жителей республики.

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