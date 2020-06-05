Новосибирск, , 11:27 — REGNUM В новосибирском Академгородке сегодня, 5 июня, дан старт сносу старого здания гимназии №3. Об этом сообщает региональное правительство.

«За счёт средств областного бюджета в Новосибирской области с опережением сроков начался второй этап строительства нового здания МБОУ г. Новосибирска «Гимназия №3» в Академгородке. Данный этап включает в том числе снос старого здания гимназии», — уточняют власти.

По словам министра строительства Новосибирской области Ивана Шмидта, гимназия №3 — один из стратегически важных объектов региона, возводящихся по нацпроекту «Образование»."Новая гимназия входит в список первоочередных объектов социальной инфраструктуры Новосибирского научного центра как территории, на которой активно развивается жилищное строительство и социальная инфраструктура, — отметил Шмидт. — В 2020 году из бюджета области на строительство направлены дополнительные средства — 150 млн рублей».Снос старого здания 1958 года постройки — второй этапом возведения нового здания гимназии. На первом этапе был подготовлен типовой проект будущего объекта, включенный Минстроем РФ в реестр экономически эффективных. Общая стоимость объекта — более 1 млрд рублей. Строительство планируется завершить в 2022 году.