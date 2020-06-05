Саратов, , 11:33 — REGNUM Жительница Саратова в результате дорожно-транспортного происшествия, будучи на тот момент беременной, получила телесные повреждения. Ей удалось взыскать с ПАО «Т-Плюс» компенсацию морального и материального вреда, сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Истица 7 августа 2018 года двигалась за рулем автомобиля по проезжей части дороги по улице Слонова. По пути она наехала на препятствие и попала в разрытую яму на проезжей части. Женщина, находясь на момент ДТП в положении, получила телесные повреждения.

Решением суда ранее пострадавшая смогла взыскать с ответчика материальный ущерб, причиненный повреждением автомобиля в размере 154 тыс. рублей. Теперь женщина требовала компенсации морального вреда. Суд встал на сторону потерпевшей и взыскал с ответчика 20 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года на Среднем Урале гражданин, чья машина попала в дорожную колею, вылетела на обочину и получила повреждения, получил финансовую компенсацию за ремонт автомобиля.

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