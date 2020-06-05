Москва, , 11:29 — REGNUM Кладбища столицы России во время православной Родительской субботы 6 июня окажутся закрытыми для посещения из-за карантина, связанного с коронавирусом. Об этом 5 июня рассказали в пресс-службе московского ГБУ «Ритуал».

"В связи с распоряжением мэра Москвы в рамках мер, принятых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, кладбища останутся закрытыми для посещения», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Также в нем напоминается, что в нынешнем году православные христиане отмечают Родительскую субботу 6 июня и это время «особого поминовения усопших и прежде всего — своих почивших родителей».

Кроме этого, в пресс-службе уточнили, что граждане могут воспользоваться рядом дистанционных услуг предприятия: посещение места захоронения; разовая уборка на участке захоронения; возложение цветов на месте захоронения; окраска оград и крестов; благоустройство места захоронения и др.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее рабочая группа при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения COVID-19 сообщила, что православные храмы столицы России откроются для прихожан 6 июня в Родительскую субботу накануне праздника Пресвятой Троицы.