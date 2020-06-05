Тверь, , 11:25 — REGNUM 44 пациента с ранее выявленным заражением коронавирусом выписаны с выздоровлением в Тверской области, сообщили 5 июня в пресс-службе областного правительства. Всего в регионе выздоровели уже 1 тыс. 338 человек.

Сводка по ситуации с коронавирусом в Тверской области на 5 июня Пресс-служба правительства Тверской области

За последние сутки в Тверской области подтверждён 71 новый случай заражения коронавирусом. Рост числа новых носителей специалисты объясняют увеличением объёмов тестирования — с начала пандемии протестированы уже 77 тыс. 359 человек, 1 тыс. 877 — за последние сутки.

Всего в регионе на 5 июня подтверждено 1 тыс. 875 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 1 тыс. 338 человек выписаны из больниц. 39 пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.