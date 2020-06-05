Красноярск, , 11:24 — REGNUM В Красноярском крае по состоянию на 5 июня коронавирус выявлен у 4968 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 173 случая заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом оперштабе.

1427 человек вылечили (плюс 64 за сутки). В регионе скончались 49 пациентов с коронавирусом, в том числе трое — за последние сутки.

В оперштабе также рассказали о распределении пациентов по течению заболевания и формам тяжести. Так, у 2722 не было симптомов. 808 человек переносят заболевание лёгкой степени тяжести. Средняя степень тяжести наблюдалась у 1344 человек, тяжёлая форма — у 94-х.

Всего случаи заражения зарегистрированы в 53 муниципальных образованиях Красноярского края. Первые случаи зарегистрированы в Бородино и Ужурском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, к 4 июня в Красноярском крае коронавирус был выявлен у 4795 человек.

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