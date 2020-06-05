Москва, , 11:20 — REGNUM Наиболее острый период ограничений в Москве остался позади. Об этом в ходе заседания оперативного штаба по экономике Москвы заявил председатель штаба, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Хочу подчеркнуть, что самый острый период ограничений позади», — сказал Ефимов.

По его словам, перед московскими властями стоит задача не только купировать проблемы, возникшие после приостановки деятельности ряда сфер, но и в оперативном режиме вернуться к росту экономики города.