Кемерово, 5 июня 2020, 11:18 — REGNUM В Кузбассе врачам, фельдшерам и водителям бригад скорой медицинской помощи, работающим в условиях COVID-19, начали выдавать страховые сертификаты. Их получат 2732 медработника, сообщили в региональном правительстве.
Уточняется, что эта дополнительная мера разработана администрацией Кузбасса и Сибирской угольной энергетической компанией. Она дополняет программу обязательного государственного страхования медиков и рассчитана на год — до 25 мая 2021 года. Страховка для сотрудников скорой помощи предусматривает риски летального исхода от вновь выявленных заболеваний, в том числе COVID-19.
В числе первых сертификаты получил коллектив Кемеровской клинической станции скорой медицинской помощи — 386 медицинских работников и 163 водителя.