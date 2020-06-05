Вильнюс, , 11:18 — REGNUM В Литве за минувшие сутки по данным литовского минздрава положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию подтверждены в отношении семи ранее не болевших людей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Официально больными считаются 312 человек, выздоровели 1302, умерли 71 человек, еще девять человек скончались по иным причинам, хотя болели COVID-19.

За сутки количество анализов за сутки составило 5254 единиц, общее число за всё время эпидемии — свыше 326 тыс.