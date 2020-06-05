Москва, , 11:23 — REGNUM Количество подтверждённых положительных тестов на коронавирус увеличилось в России до 449 834, суточный прирост составил 8726. Новые случаи заражения подтверждены в 85 регионах, сообщает 5 июня оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Больше всего новых подтверждённых случаев заражения в Москве — 1855. В Московской области их 762, в Санкт-Петербурге — 378, в Нижегородской области — 330, в Свердловской области — 251.

Вторую пятёрку по приросту новых случаев составили Ростовская область — 196, Красноярский край — 173, Смоленская область — 150, Волгоградская область — 128, Воронежская область — 126.

Меньше всего новых случаев — по два — в Севастополе и на Алтае.

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