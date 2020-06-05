Рига, , 11:13 — REGNUM За прошедшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Латвии увеличилось на три. Об этом 5 июня пишет портал LSM со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (SPKC).

По данным SPKC, в течение 24 часов медики провели 1010 тестов, общее количество обследованных превысило 115 460. В стационарах находятся 10 человек, состояние троих из них тяжёлое. От COVID-19 в стране скончались 25 человек.

Отмечается, что всего число выявленных заразившихся в Латвии достигло 1085.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.