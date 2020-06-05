Ташкент, , 11:12 — REGNUM Правительство Канады планирует выделить 250 тыс. канадских долларов ($186 тыс.) для борьбы с коронавирусом в Узбекистане, сообщили 5 июня в пресс-службе узбекистанского МИД.

4 июня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым и главой внешнеполитического ведомства Канады Франсуа-Филиппом Шампанем.

Стороны обсудили перспективы участия канадского бизнеса в проектах в Узбекистане, в том числе в сфере возобновляемой энергетики, промышленности и сельского хозяйства.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейский инвестиционный банк планирует выделить Узбекистану финансовую помощь в размере 130 млн евро.

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