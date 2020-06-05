Элиста, , 11:12 — REGNUM 13 положительных тестов на коронавирус подтверждено за последние сутки в Республике Калмыкия, об этом 5 июня сообщил региональный оперативный штаб.

Также за сутки выписаны с выздоровлением 14 пациентов, у которых ранее было выявлено заражение.

Всего в регионе с начала пандемии подтверждено 1 тыс. 149 случаев заражения, выздоровели 596 человек. 17 пациентов скончались.

На утро 5 июня в тяжёлом состоянии в больницах Калмыкии находятся 11 человек с коронавирусом, десять из них подключены к аппаратам ИВЛ.