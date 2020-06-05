Нижний Новгород, , 11:12 — REGNUM В Нижегородской области на 5 июня выявлено 330 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 11 499 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба областного правительства.

Полностью выздоровели 4637 жителей региона, за последние сутки выписаны 164 человека. Таким образом, от общего числа носителей вируса в области выздоровели 40,3%. 125 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, трое — за минувшие сутки.

«Соблюдайте введенный режим и защищайте близких, которые наиболее подвержены риску. Вирус, увы, пока не побежден», — констатировал глава регионального минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

Как сообщало ИА REGNUM, по-прежнему Нижегородская область по абсолютному числу выявленных носителей коронавируса остается на первом месте в Поволжье и на четвёртом среди всех регионов России. В Приволжском федеральном округе на 5 июня выявили 1268 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 45 383 случаев.

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