Москва, , 11:10 — REGNUM В нынешних условиях пандемии коронавируса использовать кондиционер в офисе нужно с осторожностью, а вот дома его можно применять без ограничений. Об этом заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

«В офисах нужно более тщательно подходить к использованию как кондиционеров, так и любых источников потока воздуха. <…> А уж у себя дома можно использовать совершенно без ограничений. Или в офисе, где работает один человек, например», — сказал Лукашев агентству городских новостей «Москва».

По его словам, опасность использования кондиционера состоит в том, что он способен разносить аэрозоль вируса на расстояние, превышающее социальную дистанцию в 1,5 метра, а именно — на 3−4 метра.

При этом Лукашев подчеркнул, что использование кондиционера всё же предпочтительнее по сравнению с вентилятором, поскольку кондиционер производит меньше потоков воздуха в сравнении с последним.