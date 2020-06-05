Ростов-на-Дону, , 11:09 — REGNUM В Ростовской области госпитализация потребовалась 616 жителям региона, получившим положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 5 июня.

В настоящее время загруженность коечного фонда составляет 23%. Состояние 31 пациента врачи оценивают как тяжёлое, они подключены к аппаратам ИВЛ.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области за сутки подтвердили 196 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число носителей SARS-CoV-2 на Дону за весь период пандемии достигло 5 тыс. 753 человек.

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