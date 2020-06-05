Пермь, , 11:09 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 5 июня, выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В больнице на лечении находятся 19 пациентов. Дома из-за отсутствия симптомов заболевания изолированы 28 человек. В двух случаях коронавирусом выявлен посмертно.

На сегодняшний день (с начала пандемии) в Пермском крае выявлено 2011 носителей SARS-CoV-2. За сутки прирост случаев заражения составил 2,5%, коэффициент распространения коронавируса — 0,94 (на 4 июня — 1,14).