Краснодар, , 11:03 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе.

Самому младшему из новых пациентов всего шесть месяцев, самому старшему — 95 лет. За последние сутки первенство по числу заражений Краснодар уступил Гулькевичскому району — там подтверждено 15 случаев, в краевой столице — 14, в Армавире — десять, в Усть-Лабинском районе — девять, в Кавказском районе — семь, пять случаев выявлено в Кущевском районе, в Сочи — четыре.

Всего в регионе подтвержден уже 4 тыс. 231 случай заражения коронавирусом. 3 тыс. 109 пациентов выписаны. 32 пациента находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ, два пациента — на экстракорпоральной мембранной оксигенации. 41 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19 умер.