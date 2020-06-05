Новосибирск, , 11:00 — REGNUM На муниципальном портале мэрии Новосибирска сегодня, 5 июня, запущен опрос «COVID в городе: как держатся новосибирцы?»

Горожанам предлагают ответить на вопросы о том, как период безопасного поведения повлиял на их социально-экономическое положение, соблюдают ли они масочный режим, оправданы ли действующие ограничительные меры, имеются ли сбережения или накопления на случай потери заработка, какие негативные последствия испытали или испытываете в сложившейся ситуации,

Всего задано 10 вопросов. Голосование продлится до 15 июня 2020 года включительно.