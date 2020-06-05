Аддис-Абеба, , 11:05 — REGNUM Африканский союз (АС) приступил к осуществлению амбициозной инициативы по расширению масштабов тестирования на коронавирус по всему континенту. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, цель организации состоит в том, чтобы провести до 10 миллионов тестов в течение следующих двух-трех месяцев.

На сегодняшний день в Африке было подтверждено более 160 000 случаев заражения коронавирусом, 4 600 из которых — с летальным исходом. Однако эксперты опасаются, что многие случаи могут остаться незамеченными из-за низких показателей тестирования, которые являются одними из самых низких в мире.

Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний сообщают, что к настоящему времени на континенте было проведено около 2,4 миллионов тестов. В ближайшие недели медики намерены охватить в три раза больше людей, что означает, что при успешной реализации инициативы Афросоюза по проведению 10 миллионов тестов, почти 1% жителей Африки будет проверен на наличие вируса. Это, по словам экспертов, позволит получить более четкую картину пандемии в Африке.

Тестирование было частично затруднено из-за глобальной нехватки диагностических наборов. Но новый план АС теперь предоставит каждой африканской стране равный доступ к поставкам. План также предполагает подготовку 100 000 передовых медицинских работников и развертывание около миллиона других специалистов в общинах для оказания помощи в отслеживании контактов заболевших COVID-19.