Махачкала, , 11:08 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Дагестане по состоянию на 10:35 5 июня достигло 5587. За минувшие сутки в республике инфекция выявлена у 124 человек, сообщил федеральный оперативный штаб.

Выздоровели в республике 4520 человек с подтвержденным диагнозом (+23 за сутки), или почти 81% от общего числа людей, у которых был обнаружен коронавирус. За вчерашний день в Дагестане также зафиксирован 288-й случай смерти пациента с COVID-19.

Всего на Северном Кавказе к настоящему времени выявлено 19 890 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией при 510 летальных исходах. Дагестан лидирует в округе по обоим показателям.

Читайте также: В Дагестан прибыла новая партия гуманитарной помощи от сенатора Керимова