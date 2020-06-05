Новотроицк, Оренбургская область, , 10:59 — REGNUM В Оренбургской области ООО «Евротехмет» привлечено в административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

В суде установлено, что в 2015—2018 годах менеджер компании перечислил работнику новотроицкого металлургического завода 1,5 млн рублей. Вознаграждение предполагало в ответ отсутствие претензионной работы в случае поступления на завод некачественной продукции.

Компании назначен штраф в размере 10 млн рублей. Постановление суда в законную силу не вступило.

Стоит отметить, осенью 2019 года работник новотроицкого завода признан виновным в крупном коммерческом подкупе и оштрафован на 3 млн рублей. В течение трех лет ему запрещено занимать должности в коммерческих организациях, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

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