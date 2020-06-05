Москва, , 11:00 — REGNUM Российские граждане и страна извлекли из пандемии несколько основных уроков. Ситуации с коронавирусом показала, что народ готов, а чиновники нет, заявил корреспонденту ИА REGNUM член Общественной палаты РФ, спортсмен-параолимпиец, член Общественного совета при уполномоченном по правам ребенка Сергей Бурлаков.

ИА REGNUM: Какой опыт или урок дала пандемия гражданам и стране?

Сергей Бурлаков: Прошло два месяца, и наконец люди в полной мере осознали, что такое самоизоляция. Они поняли, что такое свобода, свобода перемещения, свобода, когда человек может спокойно идти туда, куда он захотел.

Это один из уроков, который преподнесла россиянам пандемия, заявил член Общественной палаты РФ, спортсмен-параолимпиец, член Общественного совета при уполномоченном по правам ребенка Сергей Бурлаков.

А есть люди, которые вне зависимости от того, есть пандемия или нет, проводят всю жизнь дома и видят этот мир из окна автомобиля, как правило, в том случае, когда едут на реабилитацию или на лечение и обратно. Иногда кто-то их вывозит на природу, чтобы они видели, что происходит вокруг.

Очень активна стала эта категория людей, особенно с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в пандемию. Они звонили с криками души о том, что они готовы помогать, быть волонтерами, быть водителями своих автомобилей, развозить продукты и товары, а их не выпускают из дома.

Так приятно осознавать, что у этих людей горят глаза, сердца, есть огромное желание помогать другим — не им надо помогать, а они помогают — это важно.

Еще один урок пандемии — дистанционное обучение. Некоторые не были готовы к такой тренировке. У части людей есть компьютеры и гаджеты, которые позволяют детям учиться онлайн, но у большинства нет. Есть многодетные семьи (3−5 детей), где один смартфон, и они учат уроки по очереди. Также во многих регионах нет доступности к интернету.

Трудность — это незнание. Нам была дана маленькая трудность, и нам было трудно, потому что не знали, как с этим поступить. Нужно воспользоваться этим шансом, подготовиться, чтобы всегда знать, что делать и как поступать в подобной ситуации.

Ситуация с коронавирусом показала, что народ готов, а чиновники нет. Они не привыкли думать, как простые люди. Они привыкли думать по шаблону. Здесь нужна была 100%-процентная импровизация, но во благо людей.

ИА REGNUM: Можно ли считать перенос парада Победы на 24 июня победой над коронавирусом?

Сергей Бурлаков: Что касается парада Победы, я сразу предложил провести его 24 июня. Во-первых, ровно 75 лет назад это был парад на Красной площади, это историческая правда. Во-вторых, я выдвинул предложения, чтобы каждые 25 лет проводить парады Победы в Великой Отечественной войне 24 июня.

Не 9 мая, и именно 24 июня, чтобы у подрастающего поколения не возникло ощущения, что Парад Победы был 9 мая 1945 года. Нужно помнить и чествовать.

Любую победу можно сравнивать с чем угодно, например, победа на спортивных соревнованиях. Чем она отличается от победы на школьных или других олимпиадах? Ничем. Готовятся все, но побеждают единицы, побеждают сильнейшие.

То есть в ситуации с коронавирусом Россия в очередной раз показала свою силу. Ничего нет и не будет ценнее человеческой жизни и вообще жизни любого существа — животных, растений. Каждая жизнь ценна.

Важно, что мы оставим потомкам не только победу над фашизмом, но и то, что сохранили и приумножили, — природные богатства, а если не приумножили, то, по крайней мере, охранили в целости и сохранности.

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