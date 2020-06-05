Нур-Султан, , 10:58 — REGNUM Новую систему подготовки журналистов планируют создать в Казахстане, заявила министр информации и общественного развития республики Аида Баллаева на круглом столе по вопросам развития казахстанских СМИ.

По её словам, в Казахстане необходимо найти новые пути повышения уровня подготовки журналистов. Министр считает, что в стране нет компетентных журналистов для освещения проблем в экономике, медицине, финансах и других сферах.

Для решения поставленной проблемы планируется разработать концепцию мультимедийного образования. Баллаева добавила, что планируется также развивать грантовые программы для молодых специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Казахстана планирует оптимизировать работу государственных СМИ. В список на оптимизацию вошли газеты «Независимый Казахстан», «Казахстанская правда», телеканалы «Хабар», РТРК «Казахстан», «Казтелерадио» и «Казмедицентр».

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