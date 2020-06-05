Казань, , 11:02 — REGNUM В Татарии 5 июня подтвердились 50 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Всего с момента начала наблюдения числятся носителями вируса 3452 человека, выздоровели 3235 пациентов, за сутки — 105 человек. Скончались с начала пандемии 10 пациентов. Количество летальных случаев остается неизменным, информирует республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Из числа новых зараженных коронавирусом в стационары госпитализированы 15 пациентов, 35 — получают помощь на дому. Все новые случаи заражения контактные.

Больше всего выявили носителей коронавируса среди жителей Казани — 32 человека. По возрасту пациентов: от 18 до 30 —четверо, от 30 до 50 — 16 человек, от 50 до 60 — 13 жителей, от 60 до 70 — 11 человек, от 70 до 80 лет — шестеро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии с 5 июня отменяется требование о двухнедельной самоизоляции для тех, кто приезжает в республику из других регионов.

Читайте также: Для приезжающих в Татарию отменили справки и двухнедельный карантин