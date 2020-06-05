Рязань, , 10:57 — REGNUM За минувшие сутки 71 случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен в Рязанской области. Ещё 68 положительных тестов находятся на подтверждении, сообщили 5 июня в региональной оперативной группе.

Выписаны с выздоровлением за сутки 89 человек, всего таких пациентов 1318. В целом, с начала пандемии положительные тесты подтверждены у 3872 граждан. На подтверждение в лабораторию регионального Роспотребнадзора направлено ещё 68 положительных тестов.

Таким образом, вместе с условно заражёнными лицами под контролем врачей находятся 3940 человек.