Барнаул, , 10:56 — REGNUM Общероссийский народный фронт (ОНФ) и экоактивисты 5 июня в День эколога расскажут жителям Алтайского края, как поменять потребительские привычки ради сохранения окружающей среды. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном отделении ОНФ.

Алтайские народофронтовцы, проект «Усынови заказник» и инициативная группа движения «Мусора.Больше.Нет» в Барнауле разместили в День эколога в соцсетях серию видеороликов, посвящённых сохранению природных объектов, сбору и утилизации бытовых отходов, заботе о животных.

О том, с чего начать сортировку отходов, рассказали волонтёры движения «Мусора.Больше.Нет» Ольга Долгатова, Екатерина Тертишникова, Алена Шнайдер, Татьяна Меркулова, Анастасия Коротких и Юлия Арсеева. Также они объяснили, зачем нужна маркировка на упаковках, что делать с опасными отходами и так далее. Кроме того, из видеороликов становится понятно, что делать, если вы стали очевидцем нарушения в сфере экологии и природопользования.

По словам координатора проекта «Усынови заказник» Людмилы Пожидаевой, алтайские школьники могут взять шефство над заказниками, памятниками природы и другими ценными территориями региона. Проект предполагает работу по трём направлениям: исследование подшефной территории, практическая природоохранная работа и экологическое просвещение. Он охватил уже сотни школьников. Многие стали студентами биологических, географических, сельскохозяйственных факультетов.

Подробнее о проекте «Усынови заказник» можно узнать на сайте usynovizakaznik.blogspot.com или в группе в соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/usynovi_zakaznik).

Видеоролики экоактивистов размещены в группе регионального отделения ОНФ «ВКонтакте» (https://vk.com/onf_barnaul).

Также 5 июня реготделение ОНФ при участии проекта «Усынови заказник», экологического движения «Начни с дома своего», компании «Эко-Комплекс», комиссии Общественной палаты Алтайского края по экологии, развитию туризма и здоровому образу жизни запустило экологическую викторину, в которой могут поучаствовать и дети, и взрослые. 15 вопросов посвящены природе региона и правилам обращения с коммунальными отходами. Ответы принимаются до 8 июня включительно. После этого организаторы выберут и наградят троих победителей. Подарки — книги, брошюры и периодические издания по экологической тематике.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поздравил экологов с профессиональным праздником.

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