Москва, , 10:52 — REGNUM В России начали опробовать новую систему, которая позволит отслеживать и выписывать штрафы за нарушение скоростного режима, а также режима труда и отдыха водителей. Речь идёт об онлайн-тахографах, их тестирование уже началось. В перспективе на них могут быть переведены все новые грузовые автомобили и автобусы. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает газета «Коммерсантъ».

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Отмечается, что внедрение таких устройств нового поколения даст возможность снизить нагрузку на инспекторов на дорогах, сократить их число и автоматизировать процесс обработки данных.

Законопроект об онлайн-тахографах, подготовленный Минтрансом России, планируется внести в правительство РФ осенью 2020 года. Предполагается, что в Москве и Подмосковье он вступит в силу через год после принятия, и через два — в остальных регионах.

Согласно документу, оборудовать онлайн-тахографами будут только новые автомобили. Внедрить систему планируется через пилотный проект при комплектации автобусов и троллейбусов в рамках обновления общественного транспорта. Первоначально в проекте примут участие 20 крупнейших городских агломераций.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 года в Правила дорожного движения были внесены изменения, касающиеся соблюдения водителями фур (более 3,5 т) и автобусов установленного режима труда и отдыха. Так, водителей обязали делать45-минутный перерыв для отдыха от управления не позднее 4,5 часов с момента начала поездки. Кроме того, водителям запретили находиться за рулем автобусов и грузовиков более 10 часов.

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