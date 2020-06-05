Москва, , 10:57 — REGNUM Положительные тесты на коронавирус подтверждены у 8726 человек в России за минувшие сутки. Общее количество подтвердившихся случаев заражения подходит к 450 тыс., информирует 5 июня оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Новые случаи подтвердились в 85 регионах РФ, при этом 3235 случаев (37,1%) заражения зафиксированы у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Общее количество случаев составляет 449 834.

Число выздоровевших пациентов выросло до 212 680 человек, из них 8057 человек выписаны из больниц за сутки 4 июня.

Смертельных случаев за сутки произошло 144. Всего за период пандемии в России скончались 5528 человек с выявленным SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 3 июня российские медики подтвердили заражение коронавирусом у 8831 человека. Скончались за сутки 169 человек.

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