Симферополь, , 10:51 — REGNUM За последние сутки в одной из больниц Крыма умер ещё один пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Об этом 5 июня на ежедневном брифинге по ситуации с распространением коронавируса в республике сообщил замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский.

«Пациент находился длительное время в реанимационном отделении в тяжёлом состоянии с множественными хроническими заболеваниями. К сожалению, он скончался», — уточнил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую инфекцию у восьми человек. Всего, по данным местных властей, с начала пандемии в республике подтверждено 413 положительных тестов на новую инфекцию, 13 человек скончались.

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